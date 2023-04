Nico Hulkenberg : Bakou est un circuit à grande vitesse assez spectaculaire et difficile

Bakou, 26 avril, AZERTAC

Pilote très expérimenté en Formule 1, Nico Hulkenberg va cependant avoir droit à son baptême du feu concernant les week-ends Sprint ce week-end à Bakou, selon le Motorsport.

Le pilote allemand, qui n’était pas titulaire pendant trois saisons, n’a jamais vécu cela mais il attend ce défi avec impatience... et une certaine sérénité après cette pause printanière abordée avec ses premiers points en poche pour Haas F1.

Évidemment, c’était une période plus calme et tranquille, mais nous avons fait le débriefing normal de Melbourne, puis une préparation pour Bakou et Miami. C’est sur le point de devenir assez chargé, nous avons donc également eu une journée en simulateur pour mettre en place et préparer ces deux courses. J’ai aussi fait beaucoup d’entraînement, essayant de maintenir la meilleure condition physique possible et en famille, nous avons bougé à Majorque pendant deux semaines pour recharger les batteries et nous préparer."

Le Grand Prix d’Australie a permis à l’Allemand de marquer ses premiers points pour Haas F1. Un soulagement d’y parvenir avant cette pause de trois semaines qui a eu lieu ?

"Obtenir ses premiers points est toujours positif et c’est une case cochée, c’est fait. J’ai l’impression que lors des deux premières courses - même à Djeddah - beaucoup de progrès ont été réalisés en coulisses et beaucoup de travail a été fait sur la voiture et les réglages. Nous expérimentons encore beaucoup avec cela, donc j’espère qu’il y a plus à venir, mais c’était définitivement une sensation agréable d’avoir une course solide et de rentrer chez moi avec des points au compteur avant la pause."

Pour ce week-end, le Grand Prix d’Azerbaïdjan offre le premier Sprint de la saison, le premier tout court pour Hulkenberg. Comment l’aborde-t-il ?

"C’est le premier Sprint pour moi et évidemment d’un point de vue de spectateur, j’ai trouvé ça très intéressant. Pour moi aussi, c’est beaucoup moins d’essais libres, seulement une heure, et ensuite on va directement dans une séance importante, la qualification du Grand Prix."

"Cela me rappelle mes années en catégories junior et j’aimais ça. J’y vais avec un esprit ouvert en acceptant simplement le défi, qui réduit le temps de préparation et vous oblige à trouver un réglage assez idéal plus tôt. Bakou est un circuit à grande vitesse assez spectaculaire et difficile, nous nous préparons donc pour un week-end difficile mais intéressant."