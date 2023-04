Le MAE turc condamne le dévoilement du monument dédié à l’opération terroriste « Nemesis » à Erevan

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Türkiye condamne fermement le dévoilement d’un monument dédié à l’opération terroriste « Nemesis » à Erevan, capitale de l'Arménie, le 25 avril 2023, selon les médias turcs.

C’est une promotion de la politique terroriste de l’Arménie et la propagande d’actes terroristes perpétrés tout au long de l’histoire contre Azerbaïdjan et contre la Türkiye. L’opération terroriste « Nemesis » visait les hauts responsables de la République démocratique d’Azerbaïdjan, ainsi que ceux de l’Empire Ottoman. Il est bien connu de tous que l’ASALA et d’autres organisations terroristes arméniennes promus en Arménie au niveau de l’État ont commis plus de 235 actes terroristes dans 22 pays et tué 24 diplomates turcs en 1970-1980.