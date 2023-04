Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de la Bombe de bain

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le 27 avril 1990 est une date importante pour Lush : elle symbolise le dépôt de brevet pour l’une de ses inventions iconiques créée par Mo Constantine, co-fondatrice de Lush, dans son atelier un an auparavant, qui n’est autre que la Bombe de bain, selon le site Lush.com.

Bien qu’inconnu auparavant, le terme « Bombe de bain » est désormais si largement adopté qu’il a été ajouté au dictionnaire anglais Cambridge. Le brevet a depuis expiré, mais le plaisir de s’évader dans un tourbillon de couleurs et de senteurs est plus répandu que jamais. Qu’il s’agisse de la couleur, du parfum, du bathart ou de la relaxation pure et simple, cette invention emblématique de Lush a gagné progressivement les salles de bain pour enfin dire adieu aux bains ennuyeux.

Au cours de ces dernières années, Lush a été inspiré par l’évolution de nos routines beauté qui intègre notamment le bain, et a souhaité plus que jamais accompagner le développement de cette approche holistique du bien-être grâce à ses inventions pour le bain. Les Bombes de bain transforment l’humble baignoire en un portail vers un autre monde, qu’il s’agisse de relaxation, d’inspiration ou même de séduction. Pendant les périodes de confinement, les salles de bains sont devenues des espaces de sanctuaire et de réconfort. Désormais, les expériences sensorielles offertes par les Bombes de bain ont durablement trouvé leur place parmi les rituels bien-être que l’on s’octroie.