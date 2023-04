Djeyhoun Baïramov: Les relations azerbaïdjano-françaises peuvent être caractérisées comme une coopération réussie couvrant les domaines divers

Bakou, 27 avril, AZERTAC

« L'année dernière, nous avons célébré le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la France. Les relations entre l'Azerbaïdjan et la France se développent de manière très dynamique et multiforme depuis de nombreuses années », a déclaré le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov, dans sa déclaration à la presse tenue avec la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

« Les relations entre les deux pays peuvent être caractérisées, au vrai sens du terme, comme une coopération réussie couvrant les domaines divers. Au cours de cette longue période, nous avons mis en œuvre de grands projets communs dans un certain nombre de domaines très stratégiques », a dit le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Djeyhoun Baïramov.