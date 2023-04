Les effets personnels de Freddie Mercury sont mis aux enchères

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Les effets personnels de Freddie Mercury, le défunt chanteur de Queen, seront mis aux enchères dans le courant de l’année.

1 500 objets provenant de la maison londonienne de Mercury – restée intacte pendant 30 ans – seront mis aux enchères par Sothesby en septembre, après une tournée en juin dans les maisons de Sotheby’s à New York, Los Angeles et Hong Kong. Une partie du produit de la vente sera reversée à des œuvres caritatives.

Parmi les objets mis aux enchères dans le courant de l’année figurent les paroles manuscrites de « We Are The Champions » et de « Killer Queen ». La vente pourrait générer plus de 6,7 millions d'euros.