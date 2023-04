Catherine Colonna : L'Azerbaïdjan a parcouru un long chemin dans son histoire et nous en avons été témoins

Bakou, 27 avril, AZERTAC

L'Azerbaïdjan et la France sont des partenaires historiques. Nous sommes l’un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a parcouru un long chemin dans son histoire et nous en avons été témoins, a déclaré la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, dans sa déclaration à la presse tenue avec le chef de la diplomatie azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov.

« Lors de la Première guerre du Karabagh, il y a eu beaucoup de morts et de blessés, ce qui est très regrettable. Nous avons apporté notre soutien aux travaux de déminage, et la résolution de ce problème sauvera des vies humaines. La France a donné un demi-million d'euros à l'Azerbaïdjan pour les travaux de déminage. Il y a eu des victimes à cause des mines, nous espérons que ça ne va plus continuer ainsi », a dit la ministre française Catherine Colonna.