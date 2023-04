Catherine Colonna : La France veut la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 27 avril, AZERTAC

« La France veut la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Éviter les collisions est important. L'Azerbaïdjan fait des efforts pour un traité de paix et nous nous en félicitons. Le chemin qui mène à la paix est dur, il demande de la patience et de la retenue. Des futurs plans devraient être faits à cet égard », a estimé la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, dans sa déclaration à la presse tenue avec le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov.

Catherine Colonna a dit : « L'Azerbaïdjan et l'Arménie doivent reconnaître mutuellement leur intégrité territoriale et leur souveraineté. Un traité de paix devrait être conclu dans les prochaines années. Nous souhaitons que les négociations soient productives. »