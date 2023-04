Le président Ilham Aliyev : L’Arménie n’accomplit pas ses engagements

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a dit espérer que les questions relatives à la coopération régionale et à la sécurité régionale feraient elles aussi l’objet de discussions lors de la visite de la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères dans la région.

Au cours de la rencontre avec la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, le chef de l’Etat a souligné que l’Azerbaïdjan avait proposé, immédiatement après la fin de la Guerre patriotique de 44 jours, de signer avec l’Arménie un traité de paix en reconnaissant mutuellement leur intégrité territoriale et leur souveraineté, et pour cela, il avait officiellement avancé 5 principes à Erevan.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu’à la suite de la signature de la déclaration tripartite le 10 novembre 2020 et de la fin de la Guerre patriotique de 44 jours, l’Arménie n’accomplissait pas ses engagements.