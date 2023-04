Le président Aliyev : La création d’un poste de contrôle sur la route Latchine-Khankendi est le droit souverain de notre pays

Bakou, 27 avril, AZERTAC

« L’Arménie ne permet pas la création d’un couloir avec le Nakhtchivan, ne retire pas ses troupes des territoires azerbaïdjanais, où sont temporairement stationnés les soldats russes de maintien de la paix, et utilisait le couloir de Latchine pour transporter des armes et d’autres produits militaires au Karabagh », a déclaré le président de la République Ilham Aliyev lors de son entretien avec la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Collonna.

Le président de la République a dit que la création d’un poste de contrôle à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, au début de la route Latchine-Khankendi, était la manifestation du droit souverain et de l’assurance de l’intégrité territoriale de son pays.