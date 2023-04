Les athlètes turcs ayant dédié leurs victoires remportées au tournoi d'Erevan à l'Azerbaïdjan arrivent à Bakou

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Les athlètes turcs, ayant consacré leurs victoires à l’Azerbaïdjan après avoir remporté des médailles au Championnat d’Europe d’haltérophilie à Erevan, ont été invités en Azerbaïdjan sur instruction du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

La délégation turque, qui comprenait les champions d’Europe Nuray Güngör, Cansu Bektas, Yusuf Fehmi Genc, la médaillée d'argent du Championnat d’Europe Gamze Altun et le président de la Fédération turque d’haltérophilie Telet Unlu, a été accueillie à l’Aéroport international Heydar Aliyev par des représentants du Ministère azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports ainsi que de la Fédération azerbaïdjanaise d'haltérophilie, des représentants des médias, des supporters et des membres de la communauté turque.

Le 14 avril, le drapeau national de l’Azerbaïdjan avait été brûlé par une personne officiellement accréditée lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Europe d’haltérophilie à Erevan, la capitale arménienne. En raison de cet incident, l’équipe nationale azerbaïdjanaise d’haltérophilie avait refusé de participer à la compétition et décidé de retourner dans sa patrie.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité national olympique de la République d’Azerbaïdjan avaient publié une déclaration commune sur cette provocation. Dans le même temps, les représentants des médias sportifs avaient fermement condamné la provocation contre l’Azerbaïdjan à Erevan. La Fédération azerbaïdjanaise des journalistes sportifs avait envoyé une déclaration sur cet incident à la Fédération internationale d’haltérophilie et à l’Association internationale de la presse sportive.