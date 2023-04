Les ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais et français discutent des développements dans la région

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la délégation française dirigée par la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

À la suite de la rencontre en tête-à-tête, Djeyhoun Baïramov et Catherine Colonna ont tenu une réunion élargie avec la participation des membres des deux délégations.

Au cours de la réunion, les parties ont discuté de l’agenda de coopération actuel entre l’Azerbaïdjan et la France, de l’état actuel des relations, ainsi que des développements en cours dans la région.

Rappelant la mise en œuvre des projets conjoints dans les domaines de l’économie, de la sécurité énergétique, du transport, de la culture et de l’éducation depuis l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et la France au cours des dernières années, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné qu’il y avait des opportunités pour poursuivre l’expérience de la coopération efficace entre les deux pays. Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que les contacts mutuels et le dialogue politique étaient importants pour évaluer les perspectives et les possibilités d’éliminer les malentendus et de discuter de l’état actuel des relations entre les deux pays.

Djeyhoun Baïramov a souligné la situation régionale actuelle ainsi que les réalités de la période post-conflit, les efforts de l’Azerbaïdjan en vue de la normalisation des relations avec l’Arménie, la signature d’un traité de paix et l’ouverture des communications de transport dans la région. Djeyhoun Baïramov a déclaré que l’Arménie adoptait une approche non constructive, commettait des provocations militaires et politiques, manquait à ses obligations et que la route de Latchine était utilisée de manière abusive pour continuer les menaces militaires et de mines, en contradiction avec les dispositions de la déclaration trilatérale. Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné qu’en dépit des défis et des difficultés actuels, l’Azerbaïdjan poursuivrait ses efforts pour établir la paix et la sécurité dans la région. Se référant à la participation de la France dans le processus de négociation pour le règlement de l’ancien conflit, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que la position de la France dans la période post-conflit n’a pas contribué au processus de paix.

Abordant l’histoire des relations entre l’Azerbaïdjan et la France, le dialogue politique entre les dirigeants des deux pays, la ministre Catherine Colonna a souligné l’importance de continuer les contacts étroits et les consultations politiques en vue du développement des relations, malgré le fait que les approches des deux pays sur un certain nombre de questions ne coïncident pas. Bien que la paix et la construction de la confiance dans la région prennent beaucoup de temps, Catherine Colonna a mis en valeur l’importance de l’engagement dans le processus de négociation et a noté que la France est également prête à soutenir les efforts visant à établir la paix dans la région.

Les ministres ont ensuite fait des déclarations à la presse sur les résultats de la réunion et ont répondu aux questions des médias.