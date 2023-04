F1 : le Grand Prix d’Azerbaïdjan débute aujourd’hui

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 sera lancé aujourd’hui dans les rues de Bakou.

C'est l'heure du retour à la compétition pour les 20 pilotes du paddock. En course, il faut boucler 51 tours, pour une distance totale de 306,049 km.

Les pilotes les plus célèbres du monde - Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Valtteri Bottas et Sebastian Vettel défendent les couleurs de leurs équipes.

Le Circuit urbain de Bakou est un tracé temporaire autour des rues de la capitale azerbaïdjanaise qui a accueilli sa première course de Formule 1 en 2016.

La course portait le titre de Grand Prix d’Europe lors de sa première saison, puis est devenue le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017.

Le tracé de six kilomètres a été conçu par Hermann Tilke. Il comporte 20 virages et sa largeur varie de 13 mètres dans sa partie la plus large à seulement 7,6 mètres lorsqu’il serpente à travers le centre historique de la ville.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est programmé du 28 au 30 avril 2023 et il s’agira d’un week-end avec une course Sprint, la première de l’année sur les six programmées.

Le programme et les horaires du GP d’Azerbaïdjan 2023 de F1:

28 avril, vendredi

13h30 -14h30/ Essais libres 1

17h00-18h00 /Qualifications

29 avril, samedi

12h30-13h30 /Qualification Sprint

17h30-18h30 /Sprint

30 avril, dimanche

15h00 /Course