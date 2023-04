Lancement du Forum international de l'investissement de Tachkent

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Le deuxième Forum international de l'investissement de Tachkent a débuté, jeudi, dans la capitale ouzbèke, au milieu d'une large participation internationale.

Le programme du forum pour cette année comprend une session plénière, 28 tables rondes et des cérémonies de signature de plusieurs accords d'investissement et contrats commerciaux, en plus des discussions sur les questions actuelles du monde des affaires, y compris les tendances dans le secteur de l'investissement, la numérisation des institutions financières et la politique monétaire moderne actuelle, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Ces sessions sont suivies par plus de 150 conférenciers parmi les chefs d'entreprises internationales de premier plan, des fonds d'investissement, des économistes et des experts de renom pour discuter des tendances dans le monde de l'investissement, des perspectives de l'énergie verte et du commerce électronique, en plus de discuter des questions d'approfondissement économique coopération au niveau international.

Au début du forum, le président ouzbek Chavkat Mirzioïev a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue aux invités du forum, soulignant que les sessions du forum qui réunissent habituellement des représentants de gouvernements étrangers, d'institutions internationales et de dirigeants d'entreprises de haut niveau sont devenues une bonne tradition en Ouzbékistan, soulignant que son pays est devenu un environnement propice aux investissements.

« Ce n'est un secret pour personne que les processus complexes et dangereux et les changements inattendus qui se produisent sur la scène internationale posent un sérieux défi à l'économie mondiale », a déclaré Mirzioïev.

Il a ajouté : « Je suis convaincu que notre réunion d'aujourd'hui dans un environnement aussi contradictoire renforcera la coopération bilatérale et multilatérale et ouvrira de nouvelles opportunités d'emploi pour nous tous ».

Le président de l'Ouzbékistan a évoqué les réalisations de son pays depuis le premier Forum international de l'investissement l'année dernière, qui a vu la discussion de nouveaux domaines de coopération et la conclusion de nombreux accords, soulignant à cet égard la poursuite intense par l'Ouzbékistan de réformes systématiques pour libéraliser davantage son économie, ouvrir de larges champs de travail pour les entreprises, en plus de renforcer l'état de droit et les garanties légales.

Il a révélé que l'Ouzbékistan avait effectué des changements importants dans la création du système financier le plus favorable de notre région, notamment en réduisant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 12 %, contre 20 % auparavant.

Il a expliqué que des mesures importantes ont été prises pour libéraliser le commerce extérieur, notamment l'abolition des droits de douane sur plus de 7 XNUMX types de matières premières et de produits nécessaires aux investisseurs, et la simplification des procédures dans le domaine douanier.

Il a ajouté qu'afin d'élever le commerce extérieur et l'environnement concurrentiel à un nouveau niveau, et d'accéder à de nouveaux marchés, l'Ouzbékistan a intensifié ses efforts pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, soulignant que "les exigences de l'organisation sont pleinement compatibles avec les objectifs de nos réformes et nous sommes intéressés à devenir membre de cette prestigieuse organisation le plus tôt possible.

Chavkat Mirzioïev a souligné que les négociations battent leur plein avec les États membres de l'organisation et que des travaux sont en cours pour harmoniser la législation nationale avec les règles de l'organisation, soulignant que l'Ouzbékistan s'est fixé des objectifs spécifiques pour obtenir des résultats importants d'ici la fin de l’année.

Il a révélé que l'Ouzbékistan s'était engagé dans une réforme administrative ambitieuse pour réduire la bureaucratie, éliminer la corruption et introduire une gestion intégrée et efficace dans la branche exécutive du pouvoir, notant à cet égard que tous les ministères avaient été réformés et que leur nombre était passé de 61 à 28, avec leurs responsabilités et pouvoirs clairement définis.

Il a ajouté que « 500 emplois publics ont également été supprimés dans le domaine de l'organisation des entreprises et 70 emplois ont été transférés au secteur privé sur la base d'un partenariat entre les deux secteurs et de l'externalisation ».

Il a expliqué que le Conseil des investisseurs étrangers, qu'il dirige, a commencé ses travaux pour traiter rapidement les problèmes des investisseurs et établir un contact direct avec le président de l'État, soulignant son souci de communiquer davantage avec les entreprises et les hommes d'affaires étrangers.

S'adressant aux investisseurs, il a ajouté : « Vos idées, propositions et initiatives me donnent de la force et m'encouragent à mener de nouvelles réformes, je suis donc prêt à tenir des réunions fréquentes avec de nouveaux investisseurs et à garantir personnellement leur succès dans notre pays ».

Il a souligné que l'Ouzbékistan poursuivait avec dynamisme ses réformes en termes de protection fiable des droits des investisseurs, notant qu'il avait considérablement simplifié les conditions pour les investisseurs étrangers d'acheter des biens immobiliers, d'entrer et de sortir de l'Ouzbékistan, ainsi que les procédures de permis de séjour.

Il a également souligné que des mesures importantes sont prises en ce qui concerne la protection judiciaire garantie des droits des investisseurs.

Il a souligné que l'Ouzbékistan poursuivra ses réformes dans la protection des droits des entrepreneurs cette année également, soulignant à cet égard que le Tribunal de commerce international commencera ses activités pour la première fois dans l'histoire du pays.

Le Président de l'Ouzbékistan a noté qu'à la suite de ces réformes, la position de l'Ouzbékistan a été renforcée en tant que pays avec l'économie la plus diversifiée de la région.

Il a révélé les réalisations économiques de son pays grâce à ces réformes, notant qu'en un an seulement, près de 100 10 nouvelles entreprises ont été créées ; Le volume annuel des investissements étrangers attirés a atteint 2017 milliards de dollars, soit un triplement par rapport à XNUMX, lorsque nous avons lancé les réformes.

« En outre, près d'un million de personnes ont été sorties de la pauvreté, le taux de pauvreté étant passé de 17 à 14%, notant que ce taux était supérieur à 30% au début des réformes », a-t-il ajouté.

Il a poursuivi en s'adressant aux investisseurs et aux participants au forum : « Ces dernières années, avec votre soutien, nous avons créé des milliers d'entreprises modernes, mis en œuvre de grands projets et créé des centaines de milliers de nouveaux emplois bien rémunérés ».

Il a déclaré : « Il ne fait aucun doute que le forum d'aujourd'hui ouvrira de nouvelles opportunités pour nous tous, et je suis sûr que vous découvrirez, au cours de vos interactions, des opportunités d'emploi uniques dans le nouvel Ouzbékistan.

Il a ajouté : « Dans notre pays, vous trouverez la paix et la stabilité souhaitées, un environnement favorable aux investissements et les garanties nécessaires. Et je vous le garantis en tant que président ».

On s'attend à ce que le forum se termine demain, vendredi, avec des résultats importants en matière d'investissement, d'accords et de contrats commerciaux.