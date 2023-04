Le Britannique Oliver Bearman remporte les essais libres de la F2

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Les essais libres de la Formule 2 dans le cadre du Grand Prix d’Azerbaïdjan ont touché à leur fin.

Après une course de 45 minutes, le pilote britannique de l’écurie Preme Racing, Oliver Bearman, a devancé tous ses adversaires et remporté la course.

Le Français Isack Hadjar (Hitech Racing) et l’Indien Kush Maini (Campos Racing) complètent le trio de têtes.

La séance de qualification de la F2 sera lancée à 15h00.

Onze écuries de 2 pilotes disputent cette course.

Le Circuit urbain de Bakou est un tracé temporaire autour des rues de la capitale azerbaïdjanaise qui a accueilli sa première course de Formule 1 en 2016.