La manifestation des éco-activistes azerbaïdjanais sur la route Latchine-Khankendi est temporairement suspendue à partir de 18h00

Choucha, 28 avril, AZERTAC

Sur invitation des représentants de l'État azerbaïdjanais, une rencontre s’est tenue la première moitié de la journée du 28 avril avec un groupe de participants de la manifestation qui se déroule sur la route Latchine-Khankendi depuis 138 jours.

Dix éco-activistes ont participé à la rencontre tenue dans le bâtiment administratif de la représentation spéciale du président de la République d'Azerbaïdjan dans le district de Choucha.

Aydin Karimov, représentant spécial du président de la République d'Azerbaïdjan dans le district de Choucha, a indiqué qu'une nouvelle situation est apparue suite à l’établissement d'un poste de contrôle à la frontière avec l'Arménie par les unités du Service national des frontières, le 23 avril, sur le territoire souverain de l'Azerbaïdjan, au début de la route Latchine-Khankendi. Par conséquent, les participants ont de nouveau été invités à arrêter la manifestation.

Les éco-activistes se sont dits très satisfaits de la mise en place d'un mécanisme de contrôle frontalier au début de la route Latchine-Khankendi, assurant ainsi la transparence, l'état de droit et la sécurité du trafic sur la route.

Néanmoins, les éco-activistes ont déclaré qu’ils n’avaient pas atteint leur objectif. Ils ont une fois de plus souligné qu'ils exigeaient du commandement du contingent russe de maintien de la paix de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les territoires azerbaïdjanais où les soldats russes sont temporairement déployés.

Après la rencontre tenue dans la première moitié de la journée, les éco-activistes sont retournés dans la zone où se tenait la manifestation pacifique.

Après les discussions des participants de la manifestation, la décision prise par les éco-activistes a été annoncée un peu plus tôt, et la déclaration a été présentée.

La déclaration se lit comme suit : « La manifestation pacifique des représentants d'organisations non gouvernementales, des éco-activistes et de jeunes volontaires contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans les territoires azerbaïdjanais où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé, qui a commencé le 12 décembre dernier sur la route Latchine-Khankendi, continue pour le 138e jour consécutif.

Nous avons lancé des slogans contre le pillage de nos ressources naturelles jour et nuit, et avons demandé à la communauté et aux organisations internationales de mettre fin aux crimes environnementaux commis sur les territoires de l'Azerbaïdjan. En tant que jeunes volontaires et éco-activistes, nous sommes honorés de transmettre la demande de l'Azerbaïdjan dans ce domaine à la communauté mondiale et de mener notre combat légitime !

Nous avons toujours ressenti le soutien de notre peuple dans l'action environnementale, qui a réuni des milliers de participants pendant 138 jours, et ce soutien nous a encore plus inspirés. La mise en place d'un poste de contrôle le 23 avril 2023 par les unités du Service national des frontières de l'Azerbaïdjan sur notre territoire souverain, à la frontière avec l'Arménie, au début de la route Latchine-Khankendi, nous rend fiers et heureux. Car la création du mécanisme de contrôle aux frontières vise à prévenir toute provocation en garantissant la transparence du trafic sur la route et la sécurité du trafic. Cette étape décisive visant à prévenir l'illégalité sur les territoires de l'Azerbaïdjan signifie également que les participants de la manifestation ont partiellement atteint leurs objectifs.

Nous tenons à vous annoncer que nous, éco-activistes et jeunes volontaires, nous avons partiellement atteint nos revendications, ainsi que compte tenu des appels répétés qui nous sont adressés par les représentants de l'État, nous avons décidé d'arrêter temporairement notre manifestation le 28 avril 2023 à partir de 18h00.

Nous déclarons que nos demandes au commandement du contingent russe de maintien de la paix d'arrêter l'exploitation illégale des gisements miniers dans les territoires de l'Azerbaïdjan, où les soldats russes sont temporairement stationnés restent valables, et si ces demandes ne sont pas satisfaites, nous nous réservons le droit de reprendre la manifestation !

Nous exprimons notre profonde gratitude aux citoyens azerbaïdjanais qui nous ont soutenus pendant 138 jours, à ceux qui ont contribué à assurer notre sécurité dans la région, aux médecins bénévoles et aux médias locaux et étrangers qui ont transmis les exigences de notre manifestation à la communauté mondiale !

Nous déclarons à nouveau :

Stop l’écocide !

L'Azerbaïdjan est réveillé et soutient ses ressources !

L'Azerbaïdjan est uni pour la possession de ses ressources !

Le 28 avril 2023. »