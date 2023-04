F2 : Oliver Bearman remporte la séance de qualification

Bakou, 28 avril, AZERTAC

La séance de qualification de la Formule 2 a pris fin à Bakou.

Onze écuries de 2 pilotes ont disputé cette course.

Après une course de 30 minutes, le pilote britannique de l’écurie Preme Racing, Oliver Bearman, a devancé tous ses adversaires et remporté la course. Le Brésilien Enzo Fittipaldi (Rodin Carlin) et le Français Théo Pourchaire (ART Grand Prix) complètent le trio de têtes.