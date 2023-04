La grille de départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 déterminée

Bakou, 28 avril, AZERTAC

La séance de qualification qui détermine la grille de départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 a pris fin.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé cette course.

Lewis Hamilton et George Russell (Mercedes), Carlos Sainz et Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon et Logan Sargeant (Williams), Sergio Perez et Max Verstappen (Red Bull Racing), Nyck de Vries et Yuki Tsuno (Alpha Tauri), Pierre Gasly et Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas et Cou Quanju (Alfa Romeo), Oscar Piastri et Lando Norris (McLaren), Nico Hulkenberg et Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso et Lance Stroll (Aston Martin) ont défendu les couleurs de leurs équipes.

Charles Leclerc, pilote de l’écurie Ferrari, a devancé tous ses adversaires et remporté la qualification. Max Verstappen et Sergio Perez (Red Bull Racing) ont complété le trio de têtes.

Ainsi, la grille de départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 a été déterminée.