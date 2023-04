Le président Ilham Aliyev : La Türkiye et l'Azerbaïdjan, deux pays frères, sont unis sur toutes les questions

Bakou, 28 avril, AZERTAC

Grâce à vous, le glorieux drapeau turc a été hissé et l'hymne national joué lors du championnat d'Europe tenu en Arménie. A cette occasion, je vous félicite chaleureusement au nom de tout le peuple azerbaïdjanais. En même temps, vous avez dédié cette victoire à l'Azerbaïdjan. C'est quelque chose qui nous rend particulièrement heureux, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec les athlètes turcs Cansu Bektas, Gamze Altun et Nuray Güngör, qui avaient dédié leurs victoires à l’Azerbaïdjan lors du Championnat d’Europe d’haltérophilie à Erevan.

Soulignant que ce geste reflète la fraternité entre les deux pays et peuples, le chef de l’Etat a ajouté : « Cela montre une fois de plus que la Türkiye et l'Azerbaïdjan, deux pays frères, sont unis sur toutes les questions. Là où nous sommes absents, vous êtes présents, et là où vous êtes absents, nous sommes présents. Nous sommes unis, nous sommes alliés, nous sommes frères. »