Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail en Türkiye VIDEO

Istanbul, 29 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a entamé, samedi 29 avril, une visite de travail en Türkiye, à l’invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Un détachement d'honneur était aligné en l’honneur du président Ilham Aliyev à l'aéroport Atatürk d’Istanbul.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été accueillis à leur descente d’avion par le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie Mustafa Varank et d'autres personnalités officielles.