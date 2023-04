Des entreprises finlandaises explorent les opportunités de transport des marchandises par le port de Bakou

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Une délégation menée par Mme Kirsty Narinen, ambassadrice de Finlande au Caucase du Sud, a visité vendredi dernier le port de Bakou.

Lors de la visite, les parties ont discuté de la position stratégique du port de Bakou dans la région, qui est un pont important entre l'Europe et l'Asie.

La délégation finlandaise a également exploré les opportunités de transport des marchandises finlandaises vers l'Asie centrale et la Chine et vice versa via le port de Bakou.