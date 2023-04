La conférence du CDDG sur l’administration publique verte prend fin à Strasbourg

Strasbourg, 29 avril, AZERTAC

La conférence intitulée « L'administration publique verte dans le contexte de la bonne gouvernance démocratique : Échange de bonnes pratiques européennes » tenue par le Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG) en coopération avec la présidence islandaise du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, a pris fin à Strasbourg.

Les représentants des Etats membres du Conseil de l’Europe ont participé à la conférence de CDDG. L’Azerbaïdjan y a été représenté par Vugar Aliyev, représentant du département de la politique étrangère de l'administration présidentielle.

La conférence a permis de présenter les bonnes pratiques des États membres et des organisations internationales, de discuter des opportunités et des défis pour l'administration publique aux niveaux local, régional et national en vue d'identifier des recommandations. Les discussions ont porté essentiellement sur la manière d'intégrer les considérations relatives à l'environnement et au changement climatique dans le processus décisionnel à tous les niveaux.