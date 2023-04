Formula 1 : Charles Leclerc termine premier les qualifs Sprint à Bakou

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Les qualifications Sprint du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formula 1 ont pris fin.

Dix écuries (deux pilotes pour chacune) ont disputé cette course.

Le pilote de l’écurie Ferrari, Charles Leclerc, a terminé premier les qualifications Sprint.

Les pilotes Red Bull Racing, Sergio Perez et Max Verstappen, ont complété le trio de têtes.

Le Circuit urbain de Bakou est un tracé temporaire autour des rues de la capitale azerbaïdjanaise qui a accueilli sa première course de Formule 1 en 2016.

La course portait le titre de Grand Prix d’Europe lors de sa première saison, puis est devenue le Grand Prix d’Azerbaïdjan en 2017.

Le tracé de six kilomètres a été conçu par Hermann Tilke. Il comporte 20 virages et sa largeur varie de 13 mètres dans sa partie la plus large à seulement 7,6 mètres lorsqu’il serpente à travers le centre historique de la ville.