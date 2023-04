Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan ont assisté au TEKNOFEST à Istanbul MIS A JOUR

Istanbul, 29 avril, AZERTAC

Samedi 29 avril, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont assisté au festival de l'aérospatiale et de la technologie TEKNOFEST à Istanbul.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse Emine Erdogan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva sont arrivés dans une TOGG sur l’espace où se tient le festival, ce qui est un autre signe du développement technologique de la Türkiye.

Les participants au festival alignés le long de la route ont salué les présidents et les premières dames avec des fleurs et des applaudissements prolongés.

Une photo souvenir a été prise.

Tout d’abord, le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah a pris la parole lors de l’événement.

Ensuite, la parole a été accordé au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Discours du président Ilham Aliyev

- Cher Monsieur le Président, mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, chère Madame Emine Erdogan, chers amis,

Je suis très heureux de visiter à nouveau votre pays frère. Je vous ai apporté les salutations chaleureuses du peuple azerbaïdjanais. Un an avant, le TEKNOFEST s'est tenu à Bakou et nous y avons participé ensemble, mon cher frère et moi. Aujourd'hui, je suis ici. Cela montre une fois de plus que la Türkiye et l'Azerbaïdjan sont toujours ensemble. La Türkiye et l'Azerbaïdjan sont des pays amis et frères.

La Türkiye et l'Azerbaïdjan sont officiellement devenus alliés avec la signature de la déclaration de Choucha deux ans avant. La signature de cette déclaration historique à Choucha, la couronne du Karabagh, a une signification particulière. Choucha est la ville précieuse du peuple azerbaïdjanais et du monde turcique. Grâce à la libération de Choucha de l'occupation, l'Azerbaïdjan a restauré son intégrité territoriale. La Türkiye, son président et le peuple turc frère étaient toujours à nos côtés.

Du début à la fin de la Seconde Guerre du Karabagh, mon cher frère le président Recep Tayyip Erdogan était à nos côtés. Ses déclarations et ses messages ont exprimé un soutien sans équivoque à l’Azerbaïdjan. Il a dit que l’Azerbaïdjan n'était pas seul, que la Türkiye était avec l'Azerbaïdjan, et cela nous a donné une force supplémentaire et a encouragé encore plus.

La Türkiye a parcouru une longue et glorieuse route ces 20 dernières années. Sous la direction de l'honorable président, la Türkiye s’est forgé une bonne réputation dans le monde et est devenue un garant de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre région. La Türkiye a joué un rôle important dans l'unification du grand monde turcique. Lors du sommet des États turciques à Ankara le mois dernier, tous les États membres ont exprimé leur soutien, leur respect et notre solidarité commune avec mon cher frère. Le monde turcique a une grande géographie, un grand potentiel, de grandes ressources naturelles et une grande puissance militaire. Recep Tayyip Erdogan a apporté des contributions historiques à l'unification du monde turcique.

Aujourd’hui, la Türkiye est le centre commercial, énergétique, de transport et politique de l’Eurasie. L’importance et le rôle de la Türkiye augmentent de jour en jour. La forte industrie de la Türkiye renforce à la fois la Türkiye elle-même et ses alliés. L’armée turque figure aujourd’hui parmi les principales armées du monde. L’industrie de défense de la Türkiye est aujourd’hui reconnue par le monde entier. L'industrie de défense la plus développée et la plus moderne renforce à la fois la Türkiye et nous. Cela assurera la sécurité de la Türkiye pour de nombreuses années à venir.

En participant au TEKNOFEST aujourd'hui, je voudrais souligner les contributions de notre cher frère Selcuk Bayraktar, fondateur du TEKNOFEST. Selcuk Bayraktar a visité l’Azerbaïdjan plusieurs fois, y compris les terres libérées, Choucha. Lors de sa dernière visite en Azerbaïdjan, le 3 avril, nous avons discuté de la coopération future et nous sommes tombés d'accord sur l'établissement du centre Bayraktar en Azerbaïdjan. Inchallah, le centre Bayraktar sera établi en Azerbaïdjan dans un proche avenir, et il y aura des formations, de la maintenance et de la production sur place. Lors de sa visite à Bakou, Selcuk Bayraktar nous a offert une maquette de Kizilelma. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter tous nos frères pour Kizilelma, et j’espère que Kizilelma sera très prochainement dans les cieux de l’Azerbaïdjan. Kizilelma dans les cieux, Altay et TOGG sur le terrain, Anadolu en mer - voilà la Türkiye d'aujourd'hui.

Dans quelques jours, le peuple azerbaïdjanais célébrera le 100e anniversaire d’Heydar Aliyev, le fondateur de l’État moderne d’Azerbaïdjan. Heydar Aliyev a déclaré que « la Türkiye et l’Azerbaïdjan sont « une nation, deux États ». Aujourd’hui, nous le prouvons. Les âmes de nos grands-parents et de nos ancêtres reposent en paix, car la Türkiye et l'Azerbaïdjan se soutiennent. Comme l'a dit mon père, « Une nation, deux États », et je voudrais y ajouter aussi « un poing fermé ! »

Je visite le pays frère pour la troisième fois cette année. J’ai été ici en février, puis en mars, et je suis revenu aujourd’hui. Mon cher frère, vous avez la parole. Nous vous attendons, tout le peuple azerbaïdjanais vous attend, vous embrassant, vous serrant dans leurs bras, transmettant leur respect et leur amour pour vous. L'union Türkiye-Azerbaïdjan est éternelle !

x x x

Après le discours du dirigeant azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev et le président Recep Tayyip Erdogan ont posé, dans un format en ligne, la première pierre du complexe résidentiel composé de mille maisons, d’une école, d’une mosquée et d'autres infrastructures à construire par le gouvernement azerbaïdjanais dans la province de Kahramanmaras, frappée par le tremblement de terre.

Le président Recep Tayyip Erdogan a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour les maisons dont la première pierre avait été posée à Kahramanmaras.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remis au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev un billet commémoratif fabriqué pour marquer le 100e anniversaire du Dirigeant historique Heydar Aliyev, grand fils du monde turc.

Le président turc a ensuite prononcé une allocution.

Les allocutions ont été suivies d'une cérémonie de remise des prix aux lauréats d'un concours organisé dans le cadre du TEKNOFEST.

Les chefs d’Etat ont posé pour des photos avec les gagnants du concours.

Ils ont également observé les manœuvres des drones Kizilelma dans le ciel.

Le président du Conseil d’administration de l’entreprise Baykar, Selçuk Bayraktar, a présenté des souvenirs au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, au Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeibah et au président turc Recep Tayyip Erdogan.

x x x

Organisée depuis 6 ans et acquérant une dimension internationale dans sa cinquième année, l'édition 2023 de TEKNOFEST a débuté le 27 avril pour une Türkiye en développement technologique, avec la vision de l'Initiative technologique nationale. Co-organisé par la Turkish Technology Team Foundation et le ministère de l’Industrie et de la Technologie en partenariat avec environ 120 parties prenantes, y compris des ministères, des institutions des secteurs public et privé, des établissements universitaires et des entreprises de médias qui jouent un rôle essentiel dans l'écosystème technologique national du pays frère, le festival se poursuivra jusqu'au 1er mai. Le TEKNOFEST, qui continue de s’élargir et de se renforcer d’année en année, rassemblera des millions de passionnés de technologie pendant 5 jours, pleins de technologie, de science, de spectacles aéronautiques, d'expositions, d’ateliers, de concours technologiques, de cérémonies de remise de prix, de spectacles et d’événements.

Le TEKNOFEST est une excellente plateforme où les rêves des jeunes se transforment en projets et les projets deviennent des initiatives. Ayant eu lieu à l'aéroport d'Istanbul pour la première fois en 2018, le TEKNOFEST est devenu le deuxième plus grand festival au monde en termes de nombre de visiteurs quotidiens avec 550 000 participants et a réussi à être le troisième plus grand festival au monde en termes de participants.

Si la première édition du TEKNOFEST organisée en 2018 avait réuni 4333 équipes et 20 000 participants, cette année plus d'un million de concurrents et plus de 333 000 équipes s'affrontent dans 41 compétitions différentes et 102 sous-catégories.

Du 26 au 29 mai 2022, le TEKNOFEST s'était tenu pour la première fois en dehors de la Türkiye - en Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président turc Recep Tayyip Erdogan, les premières dames Mehriban Aliyeva et Emine Erdogan, ainsi que le lauréat du prix Nobel Aziz Sancar avaient assisté à la cérémonie d'ouverture du festival de l'aérospatiale et de la technologie TEKNOFEST en Azerbaïdjan, tenu pour la première fois à Bakou.

Quelque 300 000 visiteurs avaient assisté au TEKNOFEST Azerbaïdjan. Le festival avait compris trois événements internationaux et huit concours technologiques.