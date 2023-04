Le président Ilham Aliyev : La Türkiye et l’Azerbaïdjan sont toujours ensemble

Bakou, 29 avril, AZERTAC

La Türkiye et l'Azerbaïdjan sont toujours ensemble. La Türkiye et l'Azerbaïdjan sont des pays amis et frères, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours au festival aéronautique et technologique TEKNOFEST tenu à Istanbul.

Soulignant que la Türkiye et l'Azerbaïdjan sont officiellement devenus alliés avec la signature de la déclaration de Choucha deux ans avant, le chef de l’Etat a dit : « La signature de cette déclaration historique à Choucha, la couronne du Karabagh, a une signification particulière. Choucha est la ville précieuse du peuple azerbaïdjanais et du monde turc. »