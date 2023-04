Bakou, 29 avril, AZERTAC

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale vétérinaire. Cette journée a été créée par l'Association mondiale des vétérinaires en 2000 pour être célébrée chaque année le dernier samedi d'avril.

La Journée mondiale vétérinaire est un événement annuel qui a été créé et créé pour promouvoir et mettre en évidence le travail de sauvetage effectué par les vétérinaires du monde entier. C’est l’occasion de célébrer la contribution des vétérinaires à la santé des animaux, de la société et de l’économie.

La profession vétérinaire compte plus de 5 000 ans d’histoire. Dans les premières cultures méditerranéennes, la médecine vétérinaire faisait déjà partie des pratiques empiriques des pasteurs.

La plupart des gens connaissent les vétérinaires comme des « médecins des animaux » pour nos animaux de compagnie, notre bétail, nos chevaux et une variété variée d’animaux, mais les vétérinaires sont également impliqués dans la santé publique afin d’améliorer la santé et le bien-être des animaux, des personnes, de l’environnement et de jouer un rôle important dans notre société

Les organisations professionnelles ont célébré cette journée en mettant en avant les actions des vétérinaires à l'instar de la Fédération des vétérinaires d'Europe qui a loué l'implication des vétérinaires qui « sont à l'avant-garde pour réagir remarquablement et se remettre des difficultés » en tant qu'acteurs « de la détection précoce, du suivi et de la surveillance des maladies, en assurant la santé et le bien-être des animaux, en garantissant la sécurité alimentaire, en passant par la réponse à la pandémie de Covid-19 et le soutien au peuple ukrainien, à ses animaux et à ses collègues vétérinaires » .

Le vétérinaire joue un rôle primordial dans la gestion et la surveillance sanitaire des animaux domestiques et sauvages, préservant ainsi la santé publique, la sécurité alimentaire et l'économie des élevages mais également l'environnement et la biodiversité.