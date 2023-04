Le président azerbaïdjanais : La forte industrie de la Türkiye renforce à la fois la Türkiye elle-même et ses alliés

Bakou, 29 avril, AZERTAC

« Aujourd’hui, la Türkiye est le centre commercial, énergétique, de transport et politique de l’Eurasie. L’importance et le rôle de la Türkiye augmentent de jour en jour », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du Festival de l’aérospatial et de la technologie TEKNOFEST à Istanbul.

Le chef de l’Etat a noté que la forte industrie de la Türkiye renforce à la fois la Türkiye elle-même et ses alliés. « L’armée turque est aujourd’hui l’une des principales armées du monde », a ajouté le président Ilham Aliyev.