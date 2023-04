Le président Aliyev : Recep Tayyip Erdogan a apporté des contributions historiques au monde turcique

Bakou, 29 avril, AZERTAC

« La Türkiye a parcouru un long et glorieux chemin au cours des 20 dernières années. Sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan, la Türkiye s’est forgé une bonne réputation à l'échelle mondiale et est devenue le garant de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre région », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors du Festival de l’aérospatial et de la technologie TEKNOFEST à Istanbul.

« La Türkiye joue un rôle très important dans l’unification du grand monde turcique. Lors du sommet des États turciques qui s’est tenu à Ankara le mois dernier, tous les États membres ont exprimé leur soutien, leur respect et notre solidarité commune à mon cher frère », a souligné le chef de l’État.

Le président azerbaïdjanais a noté que Recep Tayyip Erdogan avait apporté des contributions historiques à l’unification du monde turcique.