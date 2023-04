Ilham Aliyev : Nos grands-parents, nos ancêtres reposent en paix, parce que la Türkiye et l’Azerbaïdjan se soutiennent

Bakou, 29 avril, AZERTAC

« Les âmes de nos pères et ancêtres sont heureuses parce que la Türkiye et l'Azerbaïdjan se soutiennent », a dit le président Ilham Aliyev dans son discours au cours du Festival de l’aérospatial et de la technologie TEKNOFEST à Istanbul.

Notant que le peuple azerbaïdjanais célébrerait dans quelques jours le 100e anniversaire d’Heydar Aliyev, le fondateur de l’État azerbaïdjanais moderne, le chef de l’État a indiqué : « Heydar Aliyev a déclaré que la Türkiye et l’Azerbaïdjan sont une nation, deux États. Aujourd’hui, nous le prouvons. Nos grands-parents et nos ancêtres reposent en paix, parce que la Türkiye et l’Azerbaïdjan se soutiennent. Mon père a dit « Une nation, deux États », et je veux y ajouter, un poing fermé ! ».