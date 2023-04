La Fédération azerbaïdjanaise de l’automobile organise une exposition des voitures anciennes

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1, l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde, a débuté vendredi 28 avril à Bakou.

La Fédération azerbaïdjanaise de l’automobile (FAA) a organisé, du 28 au 30 avril, une exposition de voitures anciennes dans le cadre du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1.

Organisée dans la fan zone de Formule 1, l’exposition présente des voitures anciennes de différentes années, et les spectateurs visitent l'exposition avec intérêt durant les jours de course.

La FAA réserve une autre surprise aux amateurs de voitures pour le 30 avril. Donc, une course de voitures anciennes sera organisée sur la piste de course de Formule 1. Près de 30 voitures anciennes participeront à la course.