Le Président azerbaïdjanais reçoit un coup de fil du Secrétaire d’État américain

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu dimanche 30 avril un coup de fil du Secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Lors de l’entretien téléphonique, Antony Blinken a souligné l’importance des pourparlers sur un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et a souligné que les États-Unis poursuivraient leur soutien à cette fin. Le Secrétaire d’État américain a déclaré qu’il croyait à la possibilité de parvenir à la paix et a évoqué l’ouverture du poste de contrôle à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le Président Ilham Aliyev a noté que l’Azerbaïdjan soutenait l’agenda de paix et avait été l’initiateur du lancement des pourparlers sur le traité de paix et de la normalisation des relations avec l’Arménie. Le chef de l’Etat a fait savoir qu’à cet égard, le côté azerbaïdjanais avait proposé 5 principes à l’Arménie conformément aux normes et principes du droit international.

En ce qui concerne la mise en place du poste de contrôle « Latchine » à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, le Président Ilham Aliyev a déclaré que ce poste avait été mis en place conformément aux droits souverains de l’Azerbaïdjan et à toutes les règles internationales.

Le Président azerbaïdjanais a souligné que l’objectif était d'assurer le contrôle plutôt que de restreindre les déplacements, car le passage est déjà autorisé par le point de contrôle.

Au cours de la conversation téléphonique, le dirigeant azerbaïdjanais a noté que les droits de la population arménienne vivant dans la région du Karabagh en Azerbaïdjan seraient garantis conformément à la Constitution azerbaïdjanaise et aux documents internationaux dont le pays est partie prenante.