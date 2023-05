La 56e réunion annuelle de la BAD entame ses travaux à Incheon

Bakou, 1er mai, AZERTAC

La 56e réunion annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD) se tient à Incheon, en Corée du Sud.

Une délégation dirigée par Samir Cherifov, ministre azerbaïdjanais des Finances, membre du Conseil d'administration de la BAD, participe à cette réunion.

L’état actuel et les opportunités de développement de l’économie mondiale, l’approfondissement de la coopération économique entre les pays membres, le soutien des nouveaux défis économiques dans l'ère post-pandémique, les problèmes inclusifs des pays régionaux et d’autres questions internationales font l’objet de discussions lors de la réunion qui rassemble près de cinq mille représentants des pays membres.

La Banque asiatique de développement (BAD) est une banque de développement régionale créée en 1966 dans le but de promouvoir le développement économique et social en Asie et dans la région du Pacifique. Son siège se trouve à Manille, capitale des Philippines.