Le Pakistan Scholars Council salue les efforts de l'Arabie saoudite pour évacuer les citoyens des pays arabes, islamiques et amis du Soudan

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Le Conseil des érudits pakistanais a salué les efforts du Royaume d'Arabie saoudite, dirigés par le Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz, et son prince héritier Mohammed bin Salman, pour évacuer les citoyens du Royaume et d'autres pays du Soudan, indique l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Le conseil a ajouté dans un communiqué que cette opération humanitaire majeure intervient en application des directives du leadership saoudien rationnel, en coordination et coopération avec toutes les agences militaires et civiles concernées et compétentes.

Le Conseil a pris note du plan global et du système intégré d'accueil, de transport, de nutrition, de logement, de soins médicaux et d'examens de santé préventifs pour toutes les personnes évacuées du Soudan en raison de la crise actuelle, en coordination avec les ambassades et les représentations officielles, car elles étaient hébergées dans le plus grands hôtels de la ville de Djeddah et dotés de tous les services, selon les niveaux les plus élevés, avec leurs familles, femmes, personnes âgées et enfants qui les accompagnent.

Il a ajouté : Des services gratuits ont également été fournis aux évacués jusqu'à ce qu'ils quittent leur pays, en coordination avec leurs ambassades et consulats accrédités de leurs pays, qui ont demandé le soutien saoudien et ont reçu un soutien au maximum, conformément aux directives du Gardien du Deux saintes mosquées et son fidèle prince héritier. Le Conseil a affirmé que le Royaume est présent avec sa générosité, ses dons et sa participation fructueuse au monde, et qu'il est à l'avant-garde des pays soutenant les bénéficiaires en cas de crise et pendant les guerres, les urgences et les catastrophes.

Le Conseil a noté le souci du Royaume de rétablir la stabilité au Soudan et ses efforts pour promouvoir la paix, le cessez-le-feu, mettre fin au conflit et communiquer 24 heures sur 24 pour assurer la médiation entre les deux parties au conflit et rechercher des solutions pacifiques immédiates et globales à arrêter les effusions de sang et préserver une vie décente pour le peuple soudanais frère.