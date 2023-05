Une conférence internationale consacrée au 100e anniversaire du leader national Heydar Aliyev débute à Bakou

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Consacrée au 100e anniversaire du leader national de l'Azerbaïdjan Heydar Aliyev, une conférence internationale intitulée « La formalisation de la géopolitique de Grande Eurasie : du passé au présent et à l’avenir » a entamé ses travaux à l’Université ADA.

L’ambassadeur Hafiz Pachayev, recteur de l’Université ADA, Chahmar Movsumov, assistant du président azerbaïdjanais chargé des affaires économiques et de l’innovation, Rechad Nebiyev, ministre azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, et d’autres participent à cette conférence qui rassemble près de 40 représentants provenant de plus de 30 pays.