Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale de l’asthme

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le 2 mai, c’est la Journée mondiale de l’asthme. Organisé depuis 1998 par la Global Initiative for Asthma (GINA) , l’événement est l’occasion de faire le point sur cette maladie chronique et sur sa prise en charge, selon le site Infirmiers.com.

Qu’est-ce que l’asthme ?

Le contrôle de la maladie repose essentiellement sur un traitement de fond quotidien combiné à un traitement des crises lorsqu’elles se présentent à l’aide de bronchodilatateurs d’action rapide.

Décrite par l’Inserm comme une inflammation chronique des bronches, entraînant leur hyperréactivité à certaines substances, l’asthme, dont les premiers signes surviennent le plus souvent pendant l’enfance, se manifeste essentiellement par des crises, qui prennent la forme de sifflements et de gênes respiratoires. Dans les cas les plus graves, ces crises peuvent nécessiter une hospitalisation. Les chercheurs constatent aussi qu’il n’existe pas « un asthme », mais plusieurs formes de la maladie ainsi que différents stades : intermittent, persistant léger, modéré et sévère. L’asthme, enfin, ne se guérit pas, mais une bonne prise en charge permet de contenir la maladie et de maintenir une bonne qualité de vie chez les personnes atteintes.

Les causes profondes de l’asthme ne sont pas complètement élucidées, mais nous connaissons du moins les facteurs déclenchants de la maladie. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le facteur de risque le plus important est l'inhalation de particules susceptibles de déclencher des crises : allergènes domestiques (acariens, pollution, poils de chats notamment), allergènes extérieurs (pollens, moisissures), fumée du tabac, produits chimiques irritants, pollution de l’air... D’autres facteurs sont également susceptibles de déclencher des crises d’asthme tels que le froid intense, le stress, une émotion intense ou encore parfois l’exercice physique (même si le sport reste conseillé par les experts). La prise de médicaments (aspirine, autres anti-inflammatoires non stéroïdiens et bétabloquants) peut aussi déclencher des crises chez certaines personnes. Notre mode de vie dans un environnement de plus en plus toxique (pollution, tabac) serait à l’origine de l’augmentation de cette pathologie.

Une cause allergique est retrouvée chez 70 à 80 % des adultes asthmatiques et chez 95 % des enfants atteints.

D’après les estimations de l’OMS, l’asthme touche aujourd’hui 235 millions de personnes dans le monde.