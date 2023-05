Bakou, 2 mai, AZERTAC

La banane est une véritable source d'énergie.

Le bananier est une plante très ancienne (culture remontant à 12 000 ans) issue de la famille des musacées, il provient principalement d’Asie du Sud-Est, selon le site les Astuces de Mamie Danielle.

Autrefois, les fruits du bananier, donc les fameuses bananes, n’étaient pas consommés par les chasseurs-cueilleurs, puisqu’ils renfermaient plusieurs graines non comestibles. Aujourd’hui, la banane est l’un des fruits les plus appréciés pour ses nombreux bienfaits et vertus.

Les multiples bienfaits et vertus de la banane pour l’organisme

La banane est un fruit riche en micro-nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de l’organisme. Elle est principalement constituée de sucres, d’amidon résistant, de fibres, de minéraux, d’oligo-éléments (magnésium, potassium, manganèse, cuivre) et de vitamines (vitamine B6, vitamine B9, vitamine C), d’où ses nombreux bienfaits et vertus pour la santé.

Pour davantage d’informations sur le profil nutritionnel de la banane, voici un tableau récapitulatif de ses apports nutritionnels et caloriques. À noter que les valeurs nutritionnelles diffèrent selon qu’il s’agit de banane douce (celle servie en dessert) ou de la banane plantain.

Manger une banane pour faire le plein d’énergie

Riche en glucides et en vitamines, la banane fait partie des fruits les plus sucrés et les plus énergétiques (90 calories pour 100 g de banane crue). C’est pourquoi elle est très prisée par les sportifs, surtout les adeptes de la musculation. Consommer une banane bien mûre avant une séance de sport est vivement conseillé, car cela vous évite de perdre trop d’énergie après des efforts physiques. D’ailleurs, sa teneur en potassium et en magnésium favorise la récupération musculaire et permet de prévenir les crampes musculaires.

Si vous avez besoin de faire le plein d’énergie le matin, manger des bananes mûres à jeun au petit déjeuner permet de booster votre corps grâce à leurs apports nutritifs exceptionnels (sucres, vitamines, minéraux)

Consommer une banane est bon pour le bien-être mental

L’expression « avoir la banane » n’a pas été créée pour rien. En réalité, la richesse en magnésium et en potassium de la banane fait d’elle un fruit anti-stress. Elle permet donc de vivre en étant pleine de calme et de sérénité. Cela est dû au tryptophane dans la banane qui se convertit en sérotonine, une hormone aux propriétés euphorisantes sans oublier sa forte teneur en vitamine B6 (pyridoxine). Cette dernière qui assure la production de la dopamine et de la sérotonine qui sont toutes deux des hormones de bien-être.

Manger ces fruits jaunes bien sucrés est donc bon pour la santé mentale également. Des études ont même prouvé que consommer des bananes permettrait de diminuer la dépression et de calmer la nervosité. De plus, le potassium dans la banane améliore la mémoire, la concentration et l’apprentissage.

La banane favorise une bonne digestion

La banane est le fruit idéal pour les personnes souffrant de troubles de la digestion. Riche en fibres, en eau, en vitamine B6, elle permet de réguler le transit intestinal tout en luttant contre la constipation. Elle est également efficace pour soulager les brûlures d’estomac, calmer les irritations et traiter ou prévenir les ulcères gastriques grâce à ses propriétés antiacides et antiulcéreuses.

Certaines études ont également démontré que manger des bananes riches en amidon résistant permettait d’atténuer les symptômes de la diarrhée chronique chez les enfants.

Limiter les risques de cancer

Du fait de sa forte teneur en antioxydants, la banane permet de protéger l’organisme des radicaux libres néfastes. Rappelons que ces molécules peuvent stimuler le vieillissement des cellules et même attaquer leur ADN, ce qui augmente les risques de développer un cancer. Manger une banane pourrait diminuer ce risque, notamment en neutralisant ces radicaux libres.

Des études ont même permis de démontrer l’efficacité de ce fruit pour la prévention des cancers, en particulier le cancer du rein et le cancer colorectal.

Lutter contre l’hypertension et les maladies cardiovasculaires

Intégrer des bananes dans vos aliments quotidiens permet de prévenir l’hypertension. En effet, ces fruits sont une véritable source de potassium, un minéral qui permet de réguler la pression artérielle.

Manger une banane est également bon pour la santé cardiovasculaire. Comme sa richesse en antioxydants agit sur les radicaux libres dans le corps, la banane permet de diminuer le taux de mauvais cholestérol, ce qui limite l’apparition de maladies cardiovasculaires.