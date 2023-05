TEKNOFEST rassemble près de 2 millions de personnes depuis son lancement

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Teknofest, le plus grand événement technologique de Türkiye, a rassemblé plus d'un million de visiteurs pour la seule journée de dimanche, selon l’Agence de presse Anadolu.

« Nous avons démontré une fois de plus que Teknofest est le plus grand festival technologique du monde, avec plus d'un million de visiteurs », se sont félicités les organisateurs dans un communiqué.

L'événement lancé jeudi connait une grande affluence, réunissant près de 2 millions personnes.

Le festival avait déjà réuni plus de 1,7 million de visiteurs en 2019, un record mondial pour un événement technologique.

Teknofest se déroule pendant cinq jours à l'aéroport Atatürk d'Istanbul et continue de battre son plein.

De nombreuses personnes affluent pour avoir un aperçu des dernières offres des géants de la technologie et des entreprises de défense de Türkiye et du monde entier.

Des événements tels que des concerts, des ateliers et des meetings aériens y sont également organisés.