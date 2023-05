Éducation en Ukraine : Plus de 51 millions de dollars annoncés par l'UNESCO, le GPE, GOOGLE et Microsoft

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, perturbant gravement l'éducation, le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), Google, Microsoft Corporation et l'UNESCO fourniront plus de 51 millions de dollars pour soutenir l'enseignement à distance et apporter un soutien psychosocial aux enfants des zones touchées par le conflit, indique le site officiel de l’UNESCO.

Le programme sera mis en œuvre par l'UNESCO et l'UNICEF en Ukraine, en partenariat avec le ministère ukrainien de l'Éducation et des Sciences., Il fournira aux enfants et aux enseignants des équipements et des outils pour faciliter l'apprentissage à distance ainsi qu’un soutien psychosocial et renforcera les compétences des enseignants et la planification du secteur de l'éducation.

Par le biais du fonds à effet multiplicateur, le GPE a pu mobiliser plus de 25 millions de dollars en espèces et en nature de la part de Microsoft, Google et de l'UNESCO, totalisant plus de 51 millions de dollars d'aide à l'éducation en faveur de l'Ukraine. Le fonds à effet multiplicateur du GPE est un instrument de financement innovant conçu pour mobiliser des sources de financement additionnelles visant à soutenir les programmes scolaires alignés sur les priorités nationales.

Outre les dons en espèces des partenaires du secteur privé et de l'UNESCO, le soutien de Microsoft comprend un accès gratuit à ses logiciels pour les élèves et les enseignants pour une utilisation en ligne et hors ligne, ainsi qu’une formation des enseignants à l’usage de ces logiciels. La contribution de Google inclut également un don de 50 000 Chromebooks.

C'est la première fois que des partenaires du secteur privé fournissent le cofinancement nécessaire pour permettre à un pays d’obtenir des financements du fonds à effet multiplicateur du GPE, à travers une combinaison de dons en espèces et en nature.

Ces apports contribueront à faire progresser les efforts de l'Ukraine pour assurer la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage et numériser son système éducatif. Ils permettront de soutenir l'intervention d'urgence et d’assurer une assistance à plus long terme pour renforcer la résilience du secteur face au conflit.

L'UNESCO aura la charge du développement professionnel des enseignants, de la santé mentale et du soutien psychosocial, de la planification et de la gestion de l'éducation, ainsi que de l'achat et de la distribution d'appareils aux apprenants d'âge scolaire du primaire et du secondaire touchés par le conflit, y compris les enfants déplacés à l'intérieur du pays. 6 800 enfants et plus de 60 000 acteurs de l'éducation, tels que des responsables gouvernementaux, des chefs d’établissement, des psychologues scolaires, des enseignants, des parents et autres intervenants dans l’apprentissage des enfants, profiterons de ce programme.

L'UNICEF se concentrera sur la mise à disposition d'appareils et de connexions Internet, l'expansion des centres d'apprentissage numérique, l’organisation de cours de rattrapage et la mise à disposition de matériel pédagogique. Dans le sud et l'est de l'Ukraine, où les combats ont été les plus intenses, près de 350 000 enfants en bénéficieront.

La Finlande assurera le rôle d'agence de coordination du GPE en Ukraine.