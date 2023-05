Rechad Nabiyev : L’ouverture du corridor de Zenguézour est importante en termes de l’augmentation du potentiel de transit de la région

Bakou, 2 mai, AZERTAC

« Le volume de transport de marchandises en Azerbaïdjan via le Couloir médian a augmenté de 75 % en 2022. Ce chiffre hausse rapidement », a déclaré Rechad Nabiyev, ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, dans son intervention lors de la conférence internationale intitulée « La formalisation de la géopolitique de Grande Eurasie : du passé au présent et à l’avenir » consacrée au 100e anniversaire du leader national du peuple azerbaïdjanais, Heydar Aliyev.

« Le rôle du Couloir médian augmente. À cet égard, la restauration des territoires libérés de l'Azerbaïdjan, ainsi que les aéroports internationaux qui y ont été construits jouent un rôle important. L’ouverture du corridor de Zenguézour est importante en termes de l’augmentation du potentiel de transit de la région », a-t-il ajouté.