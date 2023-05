Le président azerbaïdjanais et son épouse posent la première pierre du Centre du mougham d’Aghdam

Aghdam, 2 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris part à la cérémonie de pose de la première pierre du Centre du mougham d’Aghdam mardi 2 mai.

Le représentant spécial du président de la République d’Azerbaïdjan dans les territoires libérés inclus dans la zone économique du Karabagh (à l’exception du district de Choucha), Emin Husseynov, a informé le chef de l’Etat et la première dame du projet à réaliser.

Le centre devrait compter au rez-de-chaussée un café, une salle de cinéma, une bibliothèque, une salle de concert de 637 sièges et deux salles de danse. Le premier étage abritera des locaux administratifs. 15 salles de classe, une salle d’exposition, une salle de réunion, des salles des enseignants et un bureau du directeur seraient aménagés dans le centre et un amphithéâtre ouvert de mille mètres carrés serait construit sur son territoire.

Ensuite, le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont posé la première pierre du Centre du mougham d’Aghdam.