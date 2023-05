Pose de la première pierre d’un bâtiment administratif à Aghdam

Aghdam, 2 mai, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont pris part mardi à la cérémonie de pose de la première pierre d’un bâtiment administratif à construire dans la ville d’Aghdam.

Le chef de l’Etat et son épouse ont été informés du projet.

Le premier étage abritera 7 salles de réunion, 8 bureaux, un hall et un secrétariat. Le deuxième étage comprendra le siège de la représentation spéciale du président de la République, une salle de banquet sera créée. Les troisième et quatrième étages abriteront des bureaux, des salles de rencontre, de réunion et d’autres.

Le président Ilham Aliyev a posé la première pierre du bâtiment administratif.