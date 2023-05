Une cérémonie éblouissante marquant la clôture de la célébration de Rabat Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022

Bakou, 3 mai, AZERTAC

En consécration d’une année pleine d’activités distinguées dont a été témoin la Ville Lumière, et lors d’une cérémonie éblouissante abritée par le Théâtre Mohammed V, le Ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) ont clôturé les activités de la célébration de Rabat Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie.

La cérémonie, lancée lundi dernier, s’est déroulée en présence de hauts responsables gouvernementaux marocains, d’ambassadeurs accrédités auprès du Royaume, de personnalités publiques, d’écrivains, de penseurs, d’artistes et du grand public, selon le site web de l’ICESCO.

La cérémonie, organisée par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en coordination avec l’ICESCO, a débuté par la récitation de quelques versets du Saint Coran, suivie de l’interprétation de l’hymne national du Royaume du Maroc.

Dans son allocution, M. Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a souligné qu’après une année d’activités culturelles et artistiques distinguées, la clôture de la célébration de Rabat Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022 est l’occasion de souligner les efforts visant à faire de cette ville une métropole présente au niveau international.

Il a salué la grande coopération entre le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’ICESCO, qui s’est traduite par l’organisation de nombre d’activités dans le cadre de la célébration de Rabat Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022, et l’inscription de 27 éléments du patrimoine marocain sur les listes du patrimoine dans le monde islamique de l’ICESCO.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a conclu son allocution en remerciant tous ceux qui ont contribué au succès de cette célébration, en félicitant la République islamique de Mauritanie pour la proclamation par l’ICESCO de Nouakchott capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2023.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a commencé son allocution en faisant l’éloge de la belle et calme ville de Rabat, la décrivant comme une ville cultivée, car son histoire est un livre, son présent est un mot, et son avenir est une science qui transcende les horizons, une métropole où des millions d’étoiles rayonnantes brillent d’anecdotes patrimoniales et scientifiques et des intellectuels trouvent refuge.

Il a souligné que Rabat a gagné l’honneur de porter le titre de Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022, et d’abriter l’Exposition et musée international de la Sirah du Prophète et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO, lesquels ont été inaugurés par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, que Dieu le protège, et visités par près d’un million et demi de personnes en cinq mois, pour que l’approbation royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, vient prolonger l’hébergement de ce grand édifice scientifique pour six mois supplémentaires.

Le Directeur général de l’ICESCO a passé en revue les 260 activités mises en œuvre au cours de l’année de célébration de Rabat Capitale de la culture dans le monde islamique, en déclarant que la ville de Marrakech sera proclamée Capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2024.

Il a exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Souverain du Royaume du Maroc, que Dieu le glorifie, à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, et au Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi qu’à tous les ministères, institutions, organismes, associations et particuliers marocains qui ont contribué au succès de cette célébration.

Dr AlMalik a conclu son allocution en récitant des vers qu’il a composés en hommage et en l’honneur de la paisible ville de Rabat.

Suite à quoi, un film a été projeté documentant les grands moments de la célébration de Rabat capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022 et les principales activités organisées durant toute une année.

En définitive, un spectacle lyrique intitulé « Le voyage du poète Abu Al-Hasan Al-Shushtari » fut lancé, où les artistes Samira Al-Qadri, Said Belkadi, Karima Skalli et Bahaa Ronda ont joué quelques-uns de ses poèmes et mouachahates, accompagnés par l’Orchestre symphonique dirigé par l’artiste Samir Tamim, et l’Orchestre de musique andalouse dirigé par M. Amine Debbi, avec la participation de l’artiste Rachid Zeroual et du musicien libanais Mustafa Matar.