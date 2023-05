Le président Ilham Aliyev : Les relations amicales entre l’Azerbaïdjan et la Pologne reposent sur de riches traditions

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Les relations d’amitié et de coopération entre l’Azerbaïdjan et la Pologne reposent sur de riches traditions. Le niveau actuel de développement des relations interétatiques, qui reflète vivement ces traditions, la coopération dans les domaines politique, économique, culturel et autres suscite la satisfaction », indique le président Ilham Aliyev dans un message de félicitations qu’il a adressé à son homologue polonais Andrzej Duda à l’occasion de la Jour de la Constitution, fête nationale de la Pologne.

« Je crois qu’avec nos efforts conjoints, nous parviendrons à renforcer les relations azerbaïdjano-polonaises et à étendre encore davantage notre coopération mutuellement bénéfique tant au niveau bilatéral que multilatéral, notamment au sein de l’Union européenne », souligne le président azerbaïdjanais dans son message.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a exprimé ses meilleurs vœux au président polonais et ses vœux de paix et de prospérité éternelle au peuple polonais ami.