Le président Ilham Aliyev : Le plus grand rêve d’Heydar Aliyev était de voir Choucha libérée et nous avons réalisé son rêve

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Le plus grand rêve d’Heydar Aliyev était de voir Choucha libérée et nous avons réalisé son rêve. Nous sommes heureux, tous les Azerbaïdjanais, non seulement les citoyens de l’Azerbaïdjan, mais tous les Azerbaïdjanais du monde sont fiers de notre victoire », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la 4e Conférence internationale portant sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur », dédié au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev, à Choucha.

Le président de la République a dit que cette victoire était le triomphe de la justice, de la justice historique et du droit international ».