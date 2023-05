Bakou, 3 mai, AZERTAC

Aujourd’hui, c’est le 30e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse, selon le site officiel de l’ONU.

Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Ce fut également une réponse à l'appel de journalistes africains qui, en 1991, ont proclamé la Déclaration de Windhoek sur le pluralisme et l'indépendance des médias.

Trois décennies plus tard, le lien historique établi entre la liberté de rechercher, de communiquer et de recevoir des informations et le bien public reste aussi pertinent qu'il l'était au moment de sa signature.

Le 3 mai rappelle aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle.

Et c'est également l'occasion de :

de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse,

d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde,

de défendre l'indépendance des médias et

de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession.