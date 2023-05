Le président azerbaïdjanais : Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les processus dans notre région

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« En nous réunissant dans cet espace, nous voulions discuter des actions pratiques, effectuer des échanges de vues, d’idées, principalement en ce qui concerne le développement futur de l’Azerbaïdjan et aussi le développement régional. Car nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les processus de développement dans notre région. Bien que nous n’ayons plus aucun risque après la libération du Karabagh à l’intérieur du pays, nous ne vivons pas sur une île », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son discours à la 4e conférence internationale sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur » consacrée au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev à Choucha.

« L’organisation de la réunion ici, à Choucha, a bien sûr une signification particulière pour nous tous. D’ailleurs, j’ai déclarée l’an dernier Année de Choucha, parce que c’était le 270e anniversaire de la fondation de la ville par le khan Penahali du Karabagh », a ajouté le chef de l'Etat.