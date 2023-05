Le président Aliyev : Heydar Aliyev a toujours été une personne défendant les intérêts du peuple azerbaïdjanais

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Heydar Aliyev a toujours été une personne défendant les intérêts du peuple azerbaïdjanais. Quelle que soit l’époque, quelle que soit la situation politique, à l’époque de l’Azerbaïdjan soviétique, alors qu’il était pendant plus de dix ans le dirigeant de l’Azerbaïdjan soviétique, même dans le cadre de ces barrières idéologiques, il défendait les intérêts du peuple azerbaïdjanais », a affirmé le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la 4e Conférence internationale sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur » consacrée au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev, tenue à Choucha mercredi 3 mai.

« Il essayait de faire tout son possible pour que nous préservions notre identité nationale. Et de nombreuses démarches qu’il a effectuées dans les années 1970 et au début des années 1980. Nous comprenons maintenant qu’elles ciblaient l’indépendance de l'Azerbaïdjan. Ainsi, tout au long de l'année, et bien sûr les événements dédiés à sa mémoire se poursuivront jusqu’à la fin de l’année », a souligné le chef de l’Etat.