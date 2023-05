Le Comité de coordination de l'OCI sur le tourisme tient sa réunion à Bakou

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le Comité de coordination de l'Organisation de la coopération islamique sur le tourisme, chargé du suivi des différentes activités de l'OCI dans le domaine du tourisme, a tenu sa 8ème réunion à Bakou, le 3 mai 2023 sous la présidence de la République d'Azerbaïdjan, président de la 11ème session de la Conférence islamique des ministres du tourisme (CIMT).

La réunion a examiné et évalué la mise en œuvre des résolutions des conférences islamiques des ministres du tourisme, en particulier les résolutions de la 11ème session de la CIMT, et d'autres programmes et projets de l'OCI dans le domaine du tourisme.

La réunion a également examiné les critères actuels de sélection du Prix de la Ville de Tourisme de l'OCI en vue d'améliorer le processus de sélection. À la fin de ses travaux, la réunion a adopté un document final (rapport et matrice des activités pour la mise en œuvre des résolutions de la CIMT) qui sera soumis aux forums pertinents de l'OCI.