Ilham Aliyev : C’est l’Azerbaïdjan qui a proposé de lancer des négociations sur un accord de paix

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Trente ans d’occupation n’ont donné aucun avantage à l’Arménie. Au contraire, ils ont été isolés du développement régional. Ils ont perdu la chance de devenir en fait, pas formellement, un pays vraiment indépendant », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son discours lors de la 4e conférence internationale portant sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur », consacrée au 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, Leader national du peuple azerbaïdjanais, à Choucha.

« Ils sont maintenant à la recherche d’un ou de nouveaux maîtres. Pourtant, l’histoire, l’histoire récente devrait leur donner une leçon. Donc, nous espérons qu’ils le comprendront. Dans mes communications avec le Premier ministre arménien, j’ai essayé d’expliquer qu’un traité de paix est, avant tout, dans leur intérêt, l’ouverture des communications est dans leur intérêt. Ils pourront avoir accès à différents marchés. Et bien sûr, cela nous sera bénéfique, car nous voulons que ce chapitre soit clos. Et en fait, si vous suivez la chronologie des déclarations et des événements, vous verrez que c’est l’Azerbaïdjan qui a proposé de lancer des négociations sur un accord de paix », a précisé le chef de l'État.