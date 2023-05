Le président azerbaïdjanais : La déclaration trilatérale n’est pas un accord de cessez-le-feu, ce n’est pas non plus un accord de paix

Bakou, 3 mai, AZERTAC

« Lorsque la Seconde guerre du Karabagh a pris fin, peu d’acteurs savaient ce qui allait suivre. Parce que la déclaration trilatérale, ce n’est pas un accord de cessez-le-feu, ce n’est pas non plus un accord de paix. Donc, ce qui devrait se passer ensuite était sous un grand point d’interrogation », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors de la 4e conférence internationale sur le thème « Façonner la géopolitique de la Grande Eurasie : du passé au présent et au futur » consacrée au 100e anniversaire de la naissance du Leader national Heydar Aliyev à Choucha.

Le chef de l’Etat a noté : « Donc, c’est nous qui avons pris l’initiative. C’est nous qui avons proposé la vision de l’avenir pour un Caucase du Sud intégré, une coopération régionale, une normalisation des relations. Par conséquent, nous avons lancé une initiative pour entamer des négociations de paix, il n’y avait aucune réaction de toutes les directions. Puis en attendant un certain temps, nous avons mis en avant ces fameux cinq principes, qui sont totalement conformes aux normes et principes du droit international et l’Arménie a formellement dû soit les rejeter, soit les accepter. Le rejeter aurait démontré une fois de plus qu’ils n’étaient pas constructifs, car il n’y avait rien de contraire au droit international dans ces principes. L’accepter, c’était probablement difficile pour eux d’un point de vue psychologique et du point de vue de l’acceptation d’un comportement normal. Alors, nous avons à nouveau rompu longtemps, à cause de la réticence arménienne à s’engager dans des négociations sérieuses.