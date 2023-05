À l’occasion de son 41ème anniversaire : L’ICESCO s’engage à poursuivre son appui à ses États membres pour développer l’éducation, les sciences et la culture

Bakou, 3 mai, AZERTAC

En célébrant son 41ème anniversaire, l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) réaffirme son engagement à poursuivre sa coopération fructueuse avec ses États membres afin d’accomplir davantage de réalisations sur la voie du développement et de la modernisation de l’éducation, des sciences et de la culture dans les pays du monde islamique, et ce, en vue d’accompagner les changements accélérés que connait le monde assiste et de relever les défis majeurs du futur, selon le site officiel de l’ICESCO.

À cette occasion, l’ICESCO promet de tout mettre en œuvre pour réaliser davantage d’acquis sur la base de sa démarche d’ouverture fructueuse, qui a confirmé l’efficacité de sa vision de modernisation et de ses orientations stratégiques, notamment à travers le lancement de plusieurs programmes et activités réalistes et ambitieux, fondés sur le renforcement des capacités des jeunes dans les pays du monde islamique, l’appui aux femmes, la promotion de l’innovation et de l’investissement dans les technologies modernes, y compris les sciences spatiales et les applications de l’intelligence artificielle, et la consolidation des valeurs de paix, de coexistence et de dialogue civilisationnel.

L’ICESCO souligne également son engagement, dans le cadre de cette vision, à poursuivre l’établissement de partenariats intelligents avec l’ensemble des organisations, institutions et instances régionales et internationales spécialisés dans l’éducation, les sciences et la culture à travers le monde. Le but est de soutenir les efforts des pays du monde islamique dans le développement et la modernisation de ces domaines et la mise en place de stratégies nationales accompagnant les changements qu’ils connaissent.

De même, l’Organisation tient à exprimer ses vifs remerciements et sa profonde gratitude aux dirigeants de ses États membres pour leur soutien incessant, ainsi qu’aux commissions nationales pour l’éducation, la science et la culture, qui ont toujours appuyé son action, interagi avec ses initiatives et programmes ambitieux et constitué le lien entre l’ICESCO et toutes les institutions et instances des pays du monde islamique. Cette coordination a notamment permis une meilleure harmonie dans la mise en œuvre de projets compatibles avec le priorités et besoins respectifs de chaque pays.

L’Organisation tient également à saluer le soutien continu du Royaume du Maroc, pays du siège, et à se féliciter du patronage royal sous lequel sont placés ses divers programmes et activités.

Se réjouissant de l’appréciation par ses États membres du développement et de la modernisation de sa structure organisationnelle et de ses plans et mécanismes d’action, l’ICESCO est consciente de la grande responsabilité qu’elle assume envers les pays du monde islamique, de même qu’elle s’engage à accélérer ses efforts pour atteindre sa vision de modernisation et accomplir davantage de réalisations en faveur de la prospérité et du progrès du monde islamique.